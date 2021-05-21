Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 17:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yozgat'ta bir evin çatısı yandı
[Fotoğraf: İHA]
Yozgat’ta iki katlı müstakil evde çıkan yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Yangın Şeyh Ahmet Efendi Mahallesinde Bekir Çelik’e ait 2 katlı müstakil evde çıktı. Bekir Çelik, evinin bahçesinde bal mumu kaynattığı sırada kazan birden alev aldı.
Rüzgarın etkisiyle evin çatısına sıçrayan ateş, hızla yayılarak evin çatısını sardı.
Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangında evde kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti.
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