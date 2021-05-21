Hayırsever iş adamı Mehmet Sayın ve oğulları Kadir Sayın ile Suat Sayın tarafından yaptırılan camide, ilk cuma namazı kılındı.

İl Müftüsü Sinan Kazancı, Cuma hutbesinde de caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Namaz kılmaya gelen birçok vatandaş, camideki bu anı görüntülemek için fotoğraf çekerken, cami büyük beğeni topladı.

Kazancı, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin aynı anda 3 bin 500 kişinin namaz kılmasına olanak sağladığını ve Afyonkarahisar'ın en büyük camisi özelliği taşıdığını söyledi.

Caminin vakit namazları için de açık olacağını belirten Kazancı, şöyle konuştu:

"Bugün Afyonkarahisar’ın cemaat kapasitesi en büyük camisi hayırsever iş insanlarının yaptırdığı Hacı Mehmet Sayın Camisi'ni ibadete açtık. Camimiz vakit namazları içinde bir görevlimiz nezaretinde açık olacak. Emeği geçen iş adamlarımız Mehmet Sayın, oğulları Kadir ve Suat Sayın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Umarız içi dolu olur. Camiler birliğimizin sembolüdür. Cemaati eksik olmasın inşallah."