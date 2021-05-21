Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişiyi ekipler ikna etti
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişi, ekiplerce ikna edilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Sakarya'da Güneşler Mahallesi'nde ikamet eden B.A. eşiyle telefonda tartıştıktan sonra evdeki elbiseleri yakmak istedi.
Bu sırada evden alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendini eve kilitleyen B.A, ekiplerin dışarı çıkması yönündeki uyarılarına karşılık vermedi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Ekiplerin uzun süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılan B.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Yangın
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