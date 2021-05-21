Kars İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Müftülüğe müracaat eden Tatıana, Hristiyanlıktan İslam dinine geçmek istedi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş'in, Tatıana'ya Müslümanlık hakkında detaylı bilgi vermesinin ardından ihtida merasimine geçildi.

Kelimeişehadet getirip "Meryem" adını alan Nasledova Tatıana, İslamiyeti çok araştırdığını, kendi arzusuyla Müslüman olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Tatıana, "Allah’ın bir olduğuna inanıyordum. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Müftü Eviş ise "Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Meryem kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabb'im yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." dedi.

Eviş, merasim sonrası Tatıana'ya ihtida belgesinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihali kitabını armağan etti.

Tatıana'nın gezmek için Kars'a geldiği ve bir caminin yanında dolaşırken imamla sohbet etmesi sonrası Müftülüğe müracaat edip Müslüman olduğu belirtildi.