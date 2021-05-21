Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bodrum-Milas kara yolu Meşelik Kavşağı'nda Orçun B. idaresindeki otomobil, Sayım A.'nın kullandığı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Sıkıştıkları otomobilden ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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