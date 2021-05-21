Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sebze yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Aksu ilçesinde şarampole devrilen tırdaki sebzeler yola saçıldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Yabancı uyruklu Lago B.'nin kullandığı sebze yüklü tır, Antalya-Konya kara yolu Güçlüköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü yara almadan kurtuldu, tırdaki sebzeler yolun kenarına döküldü.
Jandarma ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için tedbir aldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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