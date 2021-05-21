Bir hastanenin nefroloji polikliniğine başvuran kişinin Ü.V. adına düzenlenen sahte kimliği kullandığından şüphelenen görevliler durumu hastane polisine bildirdi.

Polisin yaptığı incelemede muayene olmak için sıra bekleyenin H.H.T olduğu tespit edildi.

Dolandırıcılık suçundan sabıkası bulunan H.H.T'nin yüksen tansiyon ve böbrek hastası olduğu ve aynı rahatsızlıklara sahip Aydın'da yaşayan Ü.V. sahte kimliğiyle hastanelerde tedavi gördüğü, eczanelerden ilaç aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan H.H.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.