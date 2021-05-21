Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 21:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli’de 390 bin adet makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’de polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramalarda 390 bin adet makaron ele geçirildi.
Olay Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri seyir halinde olan bir araçtan şüphelenerek durdurdu.
Durdurulan araçta arama yapan ekipler, 110 bin adet sahte bandrollü, 280 bin adet bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplamda 390 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişiye adli işlem uygulandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
Son Haberler
- 00:22
- 23:44
- 23:39
- 23:16
- 22:37
Sıradaki Haber
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz