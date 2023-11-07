Duman 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.11.2023 11:02

İsrail menşeli ürünlere boykot

Kırşehir ve Nevşehir'deki üniversiteler ile Yozgat ve Sivas belediyeleri, İsrail menşeli ürünlerin kurumlarında satışı ve dağıtımını yasakladı.

İsrail menşeli ürünlere boykot
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail menşeli ürünlerin boykot edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Üniversitemiz sosyal tesisleri, kafeterya ve kantinlerinde, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren bütün markalara ait ürünlerin satışının yapılmamasına karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Nevşehir

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesindeki sosyal tesislerde de İsrail menşeli ürünlerin satışının yapılmadığı bildirildi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından "NEVÜ'de boykot var" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesislerimizde satışı yapılmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yozgat

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise AA muhabirine, belediye bünyesindeki tüm tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağını belirtti.

Köse, İsrail'in 7 Ekim'den beri, Filistin ve Gazze'ye bomba yağdırdığını, kadın, çocuk ve yaşlı demeden sivilleri katlederek soykırım yaptığını ifade etti.

İsrail'in yaptığı zulme, işlediği soykırıma sessiz kalmama adına, belediye tesislerinde İsrail ürünlerini satmama kararı aldıklarını bildiren Köse, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Sivas

Sivas Belediyesinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda ise "Filistin'in yanındayız. Saldırıların ilk gününden itibaren belediyemize ait sosyal tesislerde İsrail'e ait markaların ürünleri satılmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Kırşehir Nevşehir Sivas Yozgat
Sıradaki Haber
3 ilde sahte engelli raporu operasyonu: 10 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:39
DSÖ: Gazzeli doktorlar anestezi olmadan ameliyat ve amputasyon yapıyor
14:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Biz insanlıktan yanayız
14:36
Pakistan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 90 ton insani yardım gönderdi
14:20
Kremlin: Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmeli
14:18
Yapay zeka ile meyve, sebze ve çiçeklerin raf ömrü uzuyor
13:53
Sudan'da 1,5 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya
Foça plajlarında denizanası istilası
Foça plajlarında denizanası istilası
FOTO FOKUS
Gazzeliler, İsrail işgali altındaki vatan topraklarından göçe zorlanıyor
Gazzeliler, İsrail işgali altındaki vatan topraklarından göçe zorlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ