3 ilde sahte engelli raporu operasyonu: 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Manisa, İzmir ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet" suçlarına karıştıkları tespit edilen 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aralarında sağlık personeli, Sosyal Güvenlik Kurumu personeli ve muhtar gibi görevlilerin de bulunduğu zanlıların adreslerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 748 sikke, 168 fişek, 27 şişe kaçak içki, suçtan elde edildiği değerlendirilen 108 bin lira ile çok sayıda "engelli raporu" "malulen emeklilik belgesi" ve "askerlikten muafiyet raporu" ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 10'u tutuklandı, 4'ü salıverildi, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

400 kişiye usulsüz rapor

Aracılar vasıtasıyla ya da kendilerine ulaşan kişilerden "usulsüz rapor" karşılığında kişi başı 30 ila 100 bin lira arasında para aldıkları belirlenen şüphelilerin, sağlık kuruluna da suç örgütü içerisindeki engelli ya da kronik hastaları girdirdikleri ortaya çıktı.

Öte yandan suç örgütü üyelerinin ilk tespitlere göre 400 kişinin usulsüz raporla malulen emekli olmalarını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları belirtildi.