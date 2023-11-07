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Güncel
İHA 07.11.2023 10:53

Patnos'ta feci kaza: 1 ölü

Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Patnos'ta feci kaza: 1 ölü

İlçenin sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi.

Ağrı istikametinden Patnos istikametine giden Agit B. hakimiyetindeki otomobil, Patnos istikametinden Burnubulak istikametine giden Menaf O. yönetimindeki otomobilin aniden yola çıkması sonucu çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan şoför Menaf O. hayatını kaybetti. Olay anında arabasında vefat eden Menaf O.’un cenazesi Patnos 112 Acil Servis tarafından araçtan çıkarılarak Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menaf O.'un Tutak ilçesinde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

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