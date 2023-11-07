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Güncel
AA 07.11.2023 10:51

Yozgat'taki Filistinli öğrenciler, Gazze'deki ailelerinin hayatından endişe duyuyor

Yozgat Bozok Üniversitesinde okuyan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkelerindeki ailelerinin hayatından endişe duyuyor.

Yozgat'taki Filistinli öğrenciler, Gazze'deki ailelerinin hayatından endişe duyuyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Filistinli öğrenciler ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Yaşar, dünyanın gözü önünde katliam yaşandığını belirterek, Türkiye'nin dünyaya örnek olacak şekilde tepkiler vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Filistin halkının yanında olduklarını her fırsatta ifade ettiklerini aktaran Yaşar, "Üniversitemizde de öğrencilerimiz var ve zaman zaman bir araya geliyoruz. Onların ihtiyaçlarını tamamlama hususunda elimizden geleni yapıyoruz, acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Bölgede hepsinin ailesi ve akrabaları var. Onlara yardımcı olmak adına beraberiz" ifadesini kullandı.

Filistinli öğrencilerden Shahd Alborra da ülkesinde vahim bir savaş olduğunu ve ne zaman biteceği konusunda fikirlerinin olmadığını belirtti.

Çocukların ve kadınların öldüğünü, hiç kimsenin bir şey yapmadığını ifade eden Alborra, "Çok kötü durumdayız, korkuyoruz ve onlar adına endişeliyiz. Filistin'de birçok akrabamız var. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. En son 5 gün önce ulaşabildik ve durumları çok kötüydü. İnşallah bu savaş bir an önce biter ve herkes kurtulur. Hayatları çok güzel bir şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

Khalid Yamak ise anne ve babası ile 5 kardeşinin Filistin'de olduğunu, kendilerinden 3 gündür haber alamadığını ifade etti.

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