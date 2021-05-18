Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi, vaka haritasını açıkladı.

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.

En az COVID-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. pic.twitter.com/tdbjWctGOK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2021

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada vaka sayısının en çok azaldığı illerin Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak olduğunu söyledi. "Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde." dedi.