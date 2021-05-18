Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boş bir alanda 4 bin 100 kök Hint keneviri bulundu.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kapaklı ilçesinin İnönü Mahallesi'ndeki boş bir alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, söz konusu bölgede yaptığı araştırmada 4 bin 100 kök Hint kenevirine el koydu.
Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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