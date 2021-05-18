Gülderen Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarım arazisinde canlı mühre ve tuzak kullanarak saka kuşu avlayan bir kişiyi fark etti.

Olay yerine sevk edilen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Merkez Şefliği ekipleri, kaçak avlanan Suriye uyruklu kişiye, 14 bin 357 lira ceza kesti.

Tuzaklara el konuldu, 8 saka kuşu ise doğaya salındı.