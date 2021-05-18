Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kırıkkale-Çorum kara yolunun 56. kilometresinde N.B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada, araçta bulunan K.B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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