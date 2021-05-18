Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, evinde çok sayıda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı belirlenen Y.F'nin Halilbeyli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 273 sikke, 15 gülle, 20 mızrak ucu, 3 çan, 7 yüzük, mühür, 8 kolye ucu, 16 muhtelif süs eşyası, kama ucu, 2 kase, metal vazo ile 2 metal arama detektörü, 2 dinamit lokumu, 1,5 metre saniyeli fitil, ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca mermisi ve 3 çakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
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