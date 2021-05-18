Sinop-Ayancık kara yolunda Ali Murat Y. yönetimindeki otomobil, Orhan G.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile bir kişi daha yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.