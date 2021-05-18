Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Sinop-Ayancık kara yolunda Ali Murat Y. yönetimindeki otomobil, Orhan G.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile bir kişi daha yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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