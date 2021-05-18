Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Baklankuyucak kavşağında Mustafa Ç.'nin kullandığı otomobil, Ramazan U.'nun idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği, otomobilin ise hurda yığınına döndüğü kazaya 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.
Sağlık görevlileri, araçtan fırlayan otomobil sürücüsü Mustafa Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Ramazan U. ile otomobilde bulunan bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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