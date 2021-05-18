Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şişli'de 4 katlı binada yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul, Şişli'de 4 katlı binanın girişinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.
Esentepe Mahallesi Yazarlar Sokak'ta ofis olarak kullanılan binanın girişinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken binadaki dumanın tahliyesi de gerçekleştirildi.
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