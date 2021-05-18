Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Osman S. idaresindeki minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 37. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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