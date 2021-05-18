Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 12:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ümit K. yönetimindeki otomobil önünde aynı istikamete seyir halinde olan Celal K.'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Kazada Ümit K.'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Şerife K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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