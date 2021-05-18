Kaza, Samsun-Sinop karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ümit K. yönetimindeki otomobil önünde aynı istikamete seyir halinde olan Celal K.'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada Ümit K.'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Şerife K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

