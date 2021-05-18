Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir evde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir evin ikinci katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde, iki katlı evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, evin ikinci katında çıktığı belirlenen yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri, çevrede önlem aldı.
Alt kata sıçramadan söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
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