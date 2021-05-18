Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Çepni köyü Sifan Mahallesi'nin 10 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulması istendi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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