İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 'Gençlik Operasyonu' adıyla bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 715,42 gram kubar esrar, 426,31 gram bonzai, 233,83 gram tütün, 1 hassas terazi, 31 fişek ile 22 bin 925 lira, 540 dolar ve 50 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.