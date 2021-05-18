Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 'Gençlik Operasyonu' adıyla bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 715,42 gram kubar esrar, 426,31 gram bonzai, 233,83 gram tütün, 1 hassas terazi, 31 fişek ile 22 bin 925 lira, 540 dolar ve 50 avro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz