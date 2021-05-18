Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 32 kilo 200 gram gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.