Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 32 kilo 200 gram gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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