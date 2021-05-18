Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da polis ekiplerinin şüphe üzerine incelediği kolilerde gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin girişinde, çok sayıda kolinin yanında duran kişinin durumundan şüphelendi.
Ekip, incelediği kolilerde 237 çift gümrük kaçağı spor ayakkabı ele geçirdi.
Gözaltına alınan emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
Sıradaki Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz