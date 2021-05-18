İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin girişinde, çok sayıda kolinin yanında duran kişinin durumundan şüphelendi.

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