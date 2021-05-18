19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?

19 Mayıs için tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. 1 Haziran'a kadar sürecek koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam edecek.

Hafta içi, 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması 1 Haziran'a kadar devam edecek.