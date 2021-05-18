Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de iş yerleri ve araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 9 iş yerinden ve park halindeki araçlardan yapılan hırsızlıklar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.A. olduğunu belirledi.
Bir iş yerine de hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen E.A. ekiplerce yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık
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