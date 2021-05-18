İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Atik Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 bin 200 dolu makaron ile 8 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, İ.E.H. ve N.Ö. gözaltına alındı.