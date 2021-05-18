Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 12:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir’in Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan 28 düzensiz göçmen Ayvalık’ta işlemlerinin yapılması için karaya çıkarıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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