Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Silifke ve Bozyazı ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 169 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap ile 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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