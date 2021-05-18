Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Gazipaşa Caddesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak kan bağışı yaptı. Kan veren kişilere Kızılay ekipleri tarafından sofa ve tatlı ikramında bulunuldu.

Kan bağışı kampanyasının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

