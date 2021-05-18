Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası
[Fotoğraf: İHA]
Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından Gazipaşa Caddesinde Kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Gazipaşa Caddesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak kan bağışı yaptı. Kan veren kişilere Kızılay ekipleri tarafından sofa ve tatlı ikramında bulunuldu.
Kan bağışı kampanyasının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Kan Bağışı Kızılay Koronavirüs Maske Sosyal Mesafe
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