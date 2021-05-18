İlçeye bağlı Kara Mustafa Paşa köyü yakınlarındaki bağ evinde, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan karacayı fark edenler, durumu İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karacanın bacak kısmından yaralı olduğu ve susuz kaldığı belirlendi.

Veteriner hekimlerce tedavisi yapılan ve su ihtiyacı karşılanan karaca, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.