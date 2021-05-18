Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 16 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 evde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Buna göre farklı mahallelerdeki 16 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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