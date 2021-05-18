Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Dumlupınar Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde Mustafa K. idaresindeki kamyonet ile Adnan E. yönetimindeki tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, Turgay Ç'nin kullandığı otomobile çarparak durabildi.
Kazada araç içinde sıkışan sürücü Mustafa K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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