Çevrim içi Türkçe kursları, "Yedi İklim Türkçe" setlerinin videoları, "Türkçe Öğretim Portali" ve uluslararası Türkçe konuşma kulüpleri gibi dijital ortama aktarılan içeriklerine yenilerini ekledi.

Enstitünün YouTube hesabı üzerinden paylaşılan “İzle, Eğlen, Öğren” serisinin yanı sıra “Günlük Hayatta Türkçe” ve “Bil bakalım!” ile farklı hedeflere yönelik içerikleri ücretsiz olarak Türkçe öğrenmek isteyenlerin hizmetine sunuluyor.

Enstitü okutmanları tarafından içerikleri hazırlanan “Günlük Hayatta Türkçe” serisi ilk videosu ile Türkçe'ye ve Türkiye'ye ilgi gösterenlerle buluşmaya başladı. Şimdiye kadar 12 bine yakın izlenen videonun ardından gelecek içeriklerin çekimleri Enstitünün Dijital Kültür Merkezi stüdyolarında devam ederken seri, günlük dilde kullanılan ifadelerin pekiştirilmesi amacını taşıyor.

Seride, A1’den C1 seviyesine kadar hitap eden diyaloglar yoluyla otelde, hastanede, havaalanında, restoranda gibi temalarla günlük hayatta ihtiyaç duyulacak kelimelerin ve ifadelerin öğretimi hedefleniyor.

Öte yandan ‘Bil Bakalım!’ içerik listesi ile yabancı dil ve ikinci dil olarak Türkçe öğrenenlerin görseller eşliğinde yeni kelimeler öğrenmelerine ve tekrar etmelerine olanak sağlanıyor. Projeye örnek diyaloglarla Türkçe deyim ve atasözleri de eklenecek.

Türkçe öğrenmeyi daha da kolaylaştıran Yunus Enstitüsü'nün dijital içerikleri ile zaman ve mekan ve zaman sınırı olmadan Türkçe öğrenmek mümkün. Enstitünün youtube hesabındaki Türkçe öğrenmek isteyenlere yönelik 150’ye yakın içerik şimdiye kadar 2 milyona yakın kez izlendi.

