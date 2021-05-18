Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen aşılamalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

40 yaş üstü öğretmenler koronavirüs aşı randevusu alabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz." dedi.

Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.

Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı.

Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2021

e-Nabız aşı durumu sorgulama nasıl yapılır?

Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabiliyor.

MHRS koronavirüs aşı randevusu için tıklayınız.

Ayrıca e-Nabız ana ekranında bulunan randevu al seçeneği üzerinden de randevu oluşturulabiliyor.

e-Nabız koronavirüs aşı randevusu için tıklayınız.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.