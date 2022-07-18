Dün akşam saatlerinde Kastamonu-Daday karayolunda 46 yaşındaki İrfan Özdemir idaresindeki hafif ticari araç, Kastamonu istikametinde seyir halindeyken ters yönde seyir halinde olan 59 yaşındaki İlhan Erdemli yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Kemal Erdemli araçtan yaklaşık 10 metre uzağa fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada sürücüler İrfan Özdemir ile İlhan Erdemli ve araçlarda yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Lütfiye Özdemir, 42 yaşındaki Mücella Özdemir, 38 yaşındaki Nazife Demirel, 16 yaşındaki Sueda Yıldırım ve 12 yaşındaki Ömer Seyfullah Yıldırım yaralandı.

Sürücü hastanede hayatını kaybetti

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İlhan Erdemli de hayatını kaybetti.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan İlhan Erdemli ve mali müşavir olduğu öğrenilen Kemal Erdemli’nin cenazeleri Kastamonu Ulucami’de ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.