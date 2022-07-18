Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda Nazımiye ilçesi Turnayolu köyü Boncuk mezrasındaki bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 21 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli C.A. işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Tunceli Uyuşturucu
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