YKS 2022 için tercih tarihleri belli oldu. YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak. Tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

YÖK Atlas tercih robotu 2022

YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.

YÖK Atlas Lisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

YÖK Atlas Önlisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.

YKS 2022 sonuç sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının adresinden açıklandığını duyurdu.

Aygün, açıklamasında, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

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