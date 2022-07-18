Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te gıda yüklü minibüs devrildi
[Fotograf: AA]
Kilis'te gıda yüklü minibüs devrildi. Minibüsteki gıda paketleri yola savruldu.
Suriye uyruklu Husem Musto yönetimindeki minibüs Kilis-Hatay kara yolunun 20'nci kilometresinde tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsteki gıda paketleri yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen minibüs nedeniyle bir süreliğine ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, etraftaki gıda kolilerinin ve minibüsün kaldırılması sonucu trafiğe açıldı.
Etiketler: Kilis
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