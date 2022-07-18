Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır? 2022 atama takvimi...
20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular açıldı. Adaylar, başvurularını 26 Temmuz'a kadar yapabilecek. 2022 sözleşmeli öğretmen ataması...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim işlemeye başladı.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru nasıl yapılır?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular açıldı. Ön başvuru süreci 26 Temmuz'a kadar sürecek.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru için tıklayınız.
2022 atama takvimi
Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta olacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.
Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.
Atama başvurularında 2021 KPSS puanı referans alınacak.
Son Haberler
- 11:28
- 11:23
- 11:23
- 11:21
- 11:15
Sıradaki Haber
YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YKS puan hesaplama 2022...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz