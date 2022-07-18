Dün Güney Çevre yolunda Hüseyin Soğuktaş idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak ters döndü.

Kazada, sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralı sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.