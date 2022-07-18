Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 - 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 930 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi.

Operasyonlarda 10’ü kaçakçılık, 9’ü asayiş, 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.