Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Terörün finans kaynaklarına operasyon: 20 gözaltı
Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 - 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 930 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi.
Operasyonlarda 10’ü kaçakçılık, 9’ü asayiş, 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü
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