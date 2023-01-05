Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.
Ümraniyespor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular ise dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman 1 saat sürdü.
Etiketler: Hatayspor
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