Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projeleri kapsamında, Ağrı'daki 13'ü sıfır atıktan olmak üzere toplam 600 okulda kütüphane kuruldu.

Okulda ve çevrelerinde kullanılmayan malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yapılan kütüphanelerden yararlanan öğrenciler, öğrendikleriyle artık hiçbir atık malzemeyi çöpe atmadıklarını söylüyor.

"Öğrencilerimiz sınıfça gelip kitap okuyor"

Hamur ilçesindeki Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Selim Çelik, okullarında atık plastik malzemeler, meyve ve sebze kasaları, palet, okulun eski yatakları, sıralar, masalar, sandalyelerin yanı sıra duvara çizilen renkli resimlerle kurdukları kütüphanede öğrencilerin, boş vakitlerinin çoğunu değerlendirdiğini kaydetti.