Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Batman'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hasankeyf yolu Binatlı köyü mevkisinde Emin Ekinci yönetimindeki otomobille sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada Emin Ekinci, Seve Ekinci ve Yusuf Ekinci ile diğer araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Emin Ekinci, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken Emin Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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