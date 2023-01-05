Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
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Kırklareli'nde "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.
Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilgili kurum yetkililerince asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da görüşüldü.
Vali Ekici, gece gündüz demeden görev yapan güvenlik görevlilerine teşekkür etti.
Etiketler: Kırklareli
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