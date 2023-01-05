Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Uğur S'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolunda, Mikail D. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki N.S. , S.S. ve Z.E.A.yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Erzincan
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